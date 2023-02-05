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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مكتبى بريد البرلمان ومول العرب

صدى البلد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد "مول العرب" بمدينة 6 أكتوبر بعد أن تم تجهيزه على أعلى مستوى، وذلك داخل مجمع مول العرب التجارى بمدينة السادس من أكتوبر، ومكتب بريد "البرلمان" بعد تطويره والذى يقع بجوار مجلس النواب، حيث تم تزويد المكتبين بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ رافقه خلال الافتتاح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وخلال جولته الافتتاحية، قال الدكتور عمرو طلعت إنه أعيد افتتاح مكتب بريد البرلمان بعد تطويره على النحو الذى يتسق مع طبيعة المنطقة التاريخية والتى تضم مبانى ذات طراز معمارى وأصيل، كما تم افتتاح مكتب بريد داخل المركز التجارى مول العرب فى منطقة السادس من أكتوبر على طراز بالغ الحداثة من أجل تقديم  الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن؛ لافتا إلى أن مكتبى البرلمان ومول العرب يمثلان الأصالة والمعاصرة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة تطوير البريد من خلال مجموعة محاور متوازية، حيث يعنى المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد والتى ترتكز على ثلاث شرائح رئيسية وهى خدمات بريدية، وخدمات مالية مثل التمويل متناهى الصغر، وخدمات مصر الرقمية على النحو الذى يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها، فيما يعنى المحور الثانى بتقديم الخدمات بشكل مميكن وميسر للمواطنين، فيما يشمل المحور الثالث تدريب موظفى البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها المميكنة لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدا استمرار العمل  فى تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق بأن افتتاح مكتبى بريد "البرلمان" و"مول العرب" يأتي فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى الإستراتيجية، والتى تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخى، إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة فى أماكن التجمعات مثل النوادى والمولات؛ بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات. 

وقال إن مكتب بريد "البرلمان" تم تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية. 

وأوضح أن مكتب بريد "مول العرب" الذى تم افتتاحه اليوم يعد إضافة متميزة إلى مكاتب البريد الجديدة التى تستهدف تجمعات المواطنين بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث يقدم جميع الخدمات، ويتمتع بتصميم ديناميكى ذكى يتم من خلاله تبنى نظم وآليات صديقة للبيئة موفرة للطاقة، كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصرى الحديث، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للعملاء.

فيما قال المهندس باسل رمزى، العضو المنتدب لشركة مراكز المالكة والمنفذة لمول العرب: "سعداء باستكمال مسيرتنا فى تقديم مشروعات متكاملة والتأكيد على الابتكار والتميز فى أعمالنا من خلال توسيع فكر المولات التجارية لتكون وجهة اجتماعية شاملة للعائلة للتسوق والمتعة وإنجاز الأعمال، كما يأتى ذلك فى إطار سياستنا الرامية إلى تدشين مجتمعات ذكية ومستدامة، ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم المزيد من الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين فى كل مكان".

هذا ويقع مكتب بريد "البرلمان" على مساحة 200 متر مربع، وبه 14 شباكا لتقديم الخدمات، أما مكتب بريد "مول العرب" فيقع داخل مجمع مول العرب التجارى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 110 أمتار مربعة وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات.

ويؤدى المكتبان خدمات مصر الرقمية إلى جانب جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة، مثل سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومى، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك  خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلى ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، كما تم تزويد مكتب بريد "مول العرب" بماكينة صراف آلى "ITM" وهى ماكينة صراف آلى تفاعلى تعتبر بمثابة مكتب بريد مستقل تقدم جميع الخدمات المالية والغير مالية والحكومية للمواطن، وتدعم الماكينة الخدمات بطريقة "برايل" والتوجيه الصوتى لتمكين ذوى الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين من الاستفادة من الخدمات. 

كما تحتوي الماكينة على سماعة أذن ومكبر صوت وكاميرا تسجيل تسمح للعميل بالتواصل اللحظى مع موظف خدمة عملاء البريد للاستفسارات وتنفيذ المعاملات، كما تضم أجهزة قارئ بطاقات الهوية والتوقيع وإصدار البطاقات الإلكترونية كخدمات غير مالية أو تقديم الخدمات التى تتطلب التحقق من هُوية المستفيد.

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الاتصالات تكنولوجيا المعلومات البرلمان 6 اكتوبر مجلس النواب وزير الاتصالات

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