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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غلق باب التسجيل في بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو مصر 2023

غلق باب التسجيل في
غلق باب التسجيل في بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو

أغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولات مصر الدولية وكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو وبطولة مصر الدولية بمشاركة 35 دولة بعدد 716 لاعبا ولاعبة والذي من المقرر إقامتها بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 حتى 18 فبراير الجاري.

ينظم الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة مصر الدولية السابعة G1 خلال الفترة من 11 حتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 716 لاعبا ولاعبة.
بينما تقام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير  بمشاركة 35 دولة بعدد 242 لاعبا ولاعبة.
ويقام خلال البطولة النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير بمشاركة 13 دولة بعدد 41 لاعبا ولاعبة حتى الأن حيث يغلق باب التسجيل بها يوم 10 فبراير.

وكان مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المصري برئاسة المستشار محمد مصطفى مد فترة التسجيل حتى يوم 4 فبراير بناء على طلب بعض الدول التي طلبت المشاركة في البطولة.

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