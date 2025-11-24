اللواء خالد مبارك: جنوب سيناء استعدّت للانتخابات منذ أكثر من أسبوع لضمان خروج يليق بالدولة

أكد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهد استعدادات مكثفة من أجهزة المحافظة ومديرياتها منذ أكثر من أسبوع، لضمان ظهور الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة تضاهي النظم المتقدمة.

وأوضح في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أن المقار الانتخابية جرى تجهيزها بالتعاون بين قطاعات الصحة والتعليم والأمن والمرور، إضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت داخل المحافظة يبلغ نحو 104 آلاف ناخب.

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن المواطنين من الحضر والبدو أظهروا حرصاً واضحاً على الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم بدقة وحيادية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر على تيسير العملية الانتخابية دون أي تدخل.

وأضاف أنه جرى توعية العاملين في الإدارات والمحليات بالالتزام بالحياد الكامل، مشدداً على أن جميع المرشحين يتمتعون بالحقوق نفسها.

وأوضح المحافظ أنه حتى موعد الحديث لم تُسجَّل أي خروقات أو شكاوى، مبيناً أن المحافظة مقسمة إلى لجنتين رئيسيتين: لجنة شرم الشيخ ولجنة الطور، ويتبع كلًّا منهما تسع لجان فرعية موزعة على مدن خليج العقبة وخليج السويس.

وأكد أن العملية الانتخابية تُدار عبر غرف عمليات رئيسية في الطور وشرم الشيخ، تتصل إلكترونياً بجميع المدن وبوزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية بمجلس الوزراء.

وذكر اللواء خالد مبارك أن المحافظة توفر وسائل نقل لتسهيل وصول سكان القبائل والوديان إلى المقار الانتخابية داخل المدن، كما جرى منح المدارس التي تحتضن اللجان إجازة كاملة لتيسير العملية.

وأتم، يأن المحافظة توفر تأميناً طبياً كاملاً وسيارات إسعاف وتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة داخل المدارس، مؤكداً أن الهدف هو تشجيع المواطنين على المشاركة وإتاحة جميع الخدمات التي تكفل لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.