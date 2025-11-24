محافظ جنوب سيناء: الخروقات الانتخابية انعدمت في جميع اللجان.. فيديو

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بها دائرتين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، أحدهما في شرم الشيخ والآخرى في الطور، دائرة شرم الشيخ تضم: قطاع خليج العقبة، طابا، نويبع، دهب، كاترين.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في لقاء على قناة "تن"، أن الدائرة الأخرى في الطور، تضم: قطاع السويس، رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، الطور.

وأشار إلى أن لدينا 18 لجنة انتخابية موزعين على 15 مدرسة، لاستقبال 104 ألف ناخب، مناشدا الجميع ضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الممارسات والخروقات معدومة تماما في جنوب سيناء، منوها بأن الصعوبة التي تواجهنا هي نقل الناخبين من الوديان إلى المقرات الانتخابية وتم تسهيله بالتعاون مع الجهات التنفيذية في الدولة.