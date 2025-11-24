برلماني: المشاركة في الانتخابات تعبير عن وعي المصريين

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشاركة الواسعة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ليست مجرد إجراء ديمقراطي روتيني، بل هي تعبير واضح عن وعي المصريين بضرورة حماية مسار الدولة وتعزيز استقرارها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور المواطنين بكثافة أمام لجان الاقتراع يعكس فهمًا عميقًا لدور البرلمان المقبل في دعم السياسات الوطنية واستكمال المشروعات الاستراتيجية التي تمثل عماد التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الثقة الشعبية المتزايدة في العملية الانتخابية ترتكز على الأداء المهني للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أثبتت قدرتها على إدارة هذا الاستحقاق بكفاءة وحيادية تامة وفق أعلى المعايير المعمول بها.

وأضاف نائب الدقهلية، أن الجهود التنظيمية المبذولة، من تسهيل إجراءات التصويت وتوفير بيئة آمنة ومحايدة، تؤكد التزام الدولة بضمان عملية انتخابية شفافة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.

ونوه الدكتور حسين خضير، بأن أي محاولات للتشويه أو التقليل من نزاهة الانتخابات تأتي من أطراف فقدت صلتها بالشارع المصري ولم تعد تمتلك إلا نشر الشائعات، مؤكدًا أن رد المواطن المصري كان واضحًا من خلال مشاركته الفاعلة والتزامه بإظهار الصورة الحقيقية للوعي الوطني.