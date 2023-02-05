ريهام عبد الغفور في ثوب جديد.. طرح برومو مسلسل الأصلي والعرض قريبا

لا تزال الفنانة ريهام عبد الغفور تعيش حالة من النشاط الفني والدرامي، وتشارك في العديد من الأدوار والمسلسلات، وتستحوذ على إشادات الجمهور والنقاد.

وتطل ريهام عبد الغفور من جديد عبر مسلسل “الأصلي”، الذي يعرض قريبا على شاشة DMC، وتقدم دور ولي أمر عائلة كبيرة تتاجر في قطع غيار السيارات.

لمشاهدة البرومو من هنا .

وظهرت ريهام عبد الغفور في برومو مسلسل “الأصلي”، وهي تقاوم مجموعة من الصراعات مع أشقائها وأقاربها بعدما وضعها والدها على رأس العائلة، ويبدو أن العمل اجتماعي مليء بالمفاجآت.

تنطلق أولى حلقات مسلسل الأصلي، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، على قناة DMC، ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

يشارك في بطولة مسلسل الأصلي كل من، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، وغيرهم.

الأصلي فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن. وتدور أحداثه حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.