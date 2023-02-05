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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شاطئ الفرح.. كواليس رواية محمد مجدي يونس بمعرض الكتاب

محمد مجدي يونس
محمد مجدي يونس

صدر للكاتب محمد مجدي يونس أول اعماله في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان"شاطئ الفرح" وهي رواية رومانسية.

قال يونس :" هذه أول مشاركة لي في معرض الكتاب برواية " شاطئ الفرح"، وجاءتني فكرة الرواية عندما كنت أسمع اغنية لنجاة الصغيرة من فيلم شاطئ المرح وكانت الاغنية اسمها "آه لو تعرف"، فنسج خيالي حول الاغنية شخصيات وأحداثا، فتحمست و قررت أن اكتبها  وخلال أربعة أشهر كنت قد  انتهيت من الرواية".

وأضاف:"الرواية رومانسية يتخللها مواقف طريفة و درامية، لان فكرة  الرواية إنها فترة تعايش تحدث بين البطل و البطلة في مدينة ساحلية، ويقيمان في فندق فترة وتدور بينهما الأحداث، في نهاية تلك الفترة يكون فرح شقيقة البطل، وهذا الفندق الذي ستتم إقامة الفرح فيه، وتحدث بينهم العديد من التفاصيل خلال تلك الفترة مثل مواقف جيدة او مواقف محزنة".

 

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وأضاف:"أشاد العديد من القراء بالرواية وبشخصية البطلة، واني استطعت إظهارها بالشكل الذي اريده.. انها شخصية مستفزة، جعلت العديد من القراء يكرهونها وهذا في حد ذاته نجاح لي، كانت للرواية معان معينة أردت ايصالها مثل معايير اختيار شريك الحياة، و إن الشخص بداخله الجيد و السيئ، وفكرة الصداقة في تحدي الصعاب، وهناك أهم معنى للرواية وهو ان نستغل الفرص لأن الحياة تعطينا فرصا إذا لم نستغلها تضيع، وجاءت تعليقات لي أن الرواية خفيفة وطريقة سردها سلسة يمكن ان يتم تحويلها إلى فيلم".

 

شاطئ الفرح نجاة الصغيرة معرض الكتاب شريك الحياة معرض الكتاب 2023

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