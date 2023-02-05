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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تقر تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن موافقتها خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، حسبما أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

أوضح "مطر" أن لديه بعض الملاحظات على صياغة مشروع القانون، مؤكدا أنه عندما تبدأ اللجنة مناقشة مواد القانون سوف يتقدم بتعديلات مفادها إعادة صياغة مشروع القانون".

وجاء نص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، حول مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

مجلس الشيوخ الحماية المدنية التنمية الصناعية لجنة الصناعة هيئة التنمية الصناعية الصناعة

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