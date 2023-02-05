بسبب صورة.. سياسي فرنسي يوبخ زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية

انتقد السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لضحكهما أثناء التقاط الصور معًا في كييف.

وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر” "أورسولا فون دير لاين وزيلينسكي ثملا من الضحك! مؤسف. لطالما نظرت الأوليغارشية إلى الحروب، ضاحكة وعدت الملايين منها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال فيليبو، إنه بسبب التدخل في الأزمة الأوكرانية، لم يعد من الممكن اعتبار أوروبا مجتمعًا للدول المسالمة.

وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر”، “سلوك سلطات الاتحاد الأوروبي، يجب أن يجعل فرنسا تفكر في مغادرة الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: "على الأقل بعد أوكرانيا، تم الكشف عن الكذبة الكاملة لشعار أوروبا هي السلام! الاتحاد الأوروبي هو الحرب! لقد رأى الملايين من الفرنسيين ذلك وفهموه الآن".

وانتقد فيليبو مرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.