على أنغام برازيلي وأسمر..عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023

لفت رجل عجوز الانتباه من أمام معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ 54 على أنغام "برازيلي وأسمر” أغنية أحد شركات المحمول لكأس العالم (فيفا قطر 2022)

ظهر العجوز من أمام مقر معرض الكتاب 2023م وهو يرقص وسط عدد من الشباب والأطفال على أحد أغاني الراب الشهيرة مؤخرا.

أثار مقطع فيديو العجوز خفيف الظل حالة من الجدل حيث يراه البعض تصرف تلقائي طريف يعزز من الروابط و مواكبة ذوق الجيل الحالي ويراه أخرون أمر يتعارض مع مضمون المعرض والهدف الأساسي منه.

عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023 - الصورة: فيسبوك

عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023 - الصورة: فيسبوك

عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023 - الصورة: فيسبوك

عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023 - الصورة: فيسبوك

عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023 - الصورة: فيسبوك

جدير بالذكر أنه حتي أول أمس الجمعة، تخطى عدد زائري معرض الكتاب، قرابة المليونين ونصف المليون زائرٍ منذ فتح أبوابه للجمهور في السادس والعشرين من يناير الماضي.



وعلى نجاح هذا الحدث الثقافي الضخم، علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بإن الإقبال غير المسبوق للجماهير من مختلف المحافظات و الفئات والأطياف يحقق ما حلمنا به منذ اللحظات التحضيرية الأولى لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: “المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، كما أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية”.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، كما حثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.