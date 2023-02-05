عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم محلب ناعيا شريف إسماعيل: كان منظما ومنضبطا وهادئا .. فيديو

إبراهيم محلب
إبراهيم محلب

نعى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس السبت، قائلا: "أعزي أسرة المهندس الزميل والأخ العزيز المهندس شريف إسماعيل، الذي زاملته كزميل وزير، فكنت وزيرا للإسكان وهو وزيرا للبترول، وفي هذه المرحلة كانت هناك مشاكل وصعوبات واستطاع أن يتغلب عليها".

txt

تعلمنا منه.. خالد فهمي: الراحل شريف إسماعيل كان يتمتع بالهدوء في المواقف الصعبة

txt

لبنى عسل عن شريف إسماعيل: قدم مسيرة حافلة من العمل والعطاء بكل إخلاص

وأضاف "محلب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المهندس شريف إسماعيل دمث الأخلاق، متابعا: "رحمه الله، فكان منظما ومنضبطا وحاذقا كمهندس في مهنته، ودائما هادئ".

وأشار إلى أنه يكن له كل الاحترام والتقدير وكل الذكريات، وتذهب المناصب والأيام ويذهب الإنسان وتبقى ذكراه، متابعا: «مصر دائما تقول إن الوفاء أكرم الكرم، وهذا ما رأيناه بأن الوفاء أكرم الكرم، فكل من جهد وعمل وأخلص لهذا الوطن له كل الوفاء والحب واسمه سيذكر في تاريخ مصر".

رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل المساء مع قصواء قصواء الخلالي رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب المهندس إبراهيم محلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بشرى سارة .. انخفاض أسعار الدواجن في هذا التوقيت

بأسعار زمان .. 5 سيارات "زيرو" بباقة 200 ألف جنيه فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

لعنة الأهلي تصيب الملكي.. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة الشياطين الحمر

80 حقنة فى تلت ساعة.. سالى عبد السلام تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ