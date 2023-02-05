إبراهيم محلب ناعيا شريف إسماعيل: كان منظما ومنضبطا وهادئا .. فيديو

نعى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس السبت، قائلا: "أعزي أسرة المهندس الزميل والأخ العزيز المهندس شريف إسماعيل، الذي زاملته كزميل وزير، فكنت وزيرا للإسكان وهو وزيرا للبترول، وفي هذه المرحلة كانت هناك مشاكل وصعوبات واستطاع أن يتغلب عليها".

وأضاف "محلب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المهندس شريف إسماعيل دمث الأخلاق، متابعا: "رحمه الله، فكان منظما ومنضبطا وحاذقا كمهندس في مهنته، ودائما هادئ".

وأشار إلى أنه يكن له كل الاحترام والتقدير وكل الذكريات، وتذهب المناصب والأيام ويذهب الإنسان وتبقى ذكراه، متابعا: «مصر دائما تقول إن الوفاء أكرم الكرم، وهذا ما رأيناه بأن الوفاء أكرم الكرم، فكل من جهد وعمل وأخلص لهذا الوطن له كل الوفاء والحب واسمه سيذكر في تاريخ مصر".