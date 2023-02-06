أخبار السيارات.. زيادات جديدة لـ 5 عربات في مصر.. بنصف الثمن تفاصيل مزاد مركبات الحوادث في القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة تويوتا اليابانية داخل السوق المصري، ومنها السيارة العائلية راش موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد، حيث تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر يصل إلى 550 الف جنيه.

تعتبر مزادات السيارات ، واحدة من أهم الأحداث الخاصة داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب حصول العميل على ما يريد بأقل من نصف الثمن الحقيقى للسيارة .

تواصل شركة سانج يونج عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تقدم النسخة الشهيرة تيفولى، وقرينتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام XLV، وذلك بأسعار تبدأ من 760 الف جنيه لموديلات 2023.

تقدمت منذ فترة رابطة تجار السيارات بطلب لوزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية للسماح باستيراد السيارات موديلات 2022 وترخيصها في مصر لتخفيض وتوفير أسعار السيارات بالسوق المحلي في ظل حالة الندرة في السوق حالياً.

أعلن موقع " lo7tak " الحكومي عن مزاد جديد لعدد من اللوحات المرورية ذات الأرقام المميزة ، فى مزاد إلكتروني .

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة اوبل الالمانية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، مثل فئة السيدان الشهيرة ومنها النسخة فيكترا واسترا، بالاضافة إلى عائلة الهاتشباك المعروفة وعلى رأسها السيارة اوبل كورسا، ذات التصميم الخارجي المتوسط صاحب الاطلالة الشبابية.

ارتفعت العديد من اسعار السيارات داخل السوق المصري، مع بداية شهر فبراير الجاري وحتى الساعات القليلة الماضية، وشهدت ستروين سي اليزيه 2023 زيادة سعرية بلغت 30 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، اضافة إلى النسخة نيسان سنترا 2023 التي ارتفع سعرها بنسبة 7000 جنيه.