بنصف الثمن.. تفاصيل مزاد لسيارات الحوادث في القاهرة

تعتبر مزادات السيارات ، واحدة من أهم الأحداث الخاصة داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب حصول العميل على ما يريد بأقل من نصف الثمن الحقيقى للسيارة .

وفى بعض الأحيان تكون سيارات الحوادث التى تباع داخل المزاد العلنى الخاص بها ، لا تحتاج إلى إصلاحات كثيرة لذلك فهى فرصة حقيقة للحصول على سيارة فى ظل ارتفاع الأسعار المتتالى المتواجد بالسوق المحلى .

ومؤخرا أعلن بيت التأمين المصري السعودي عن مزاد جديد للسيارات الحوادث والذى سيقام في 13 فبراير 2023 ، ويعتبر فرصة حقيقية بسبب أن البيع بشكل عام بدون بطاقة ضريبية أو سجل تجاري والبيع يتم سيارة بسيارة لذلك يصل للأفراد الذين يريدون المشاركة والحصول على سيارة .

ويضم مزاد السيارات الحوادث الجديد سيارات ملاكي من ماركات مختلفة من موديلات 2015 الي موديلات 2022 ، حيث يضم كلا من أوبل أسترا، و كيا ريو، و شيفروليه كابتيفا، و هيونداي النترا، و هيونداي فيرنا، و فيات تيبو، و نيسان صني، و بريليانس V5، و جاك J7، و بي واي دي، و شيري أريزو .

واوضح المسئولون عن مزاد بيت التأمين المصري السعودي ، ان معاينة السيارات المشاركة فى المزاد تكون في مخازن الشركة يومياً عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً الي الساعة 4 مساءً ، و تتوفر كراسة الشروط بمخازن الشركة نظير 100 جنيه.