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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنصف الثمن.. تفاصيل مزاد لسيارات الحوادث في القاهرة

سيارات الحوادث
سيارات الحوادث

تعتبر مزادات السيارات ، واحدة من أهم الأحداث الخاصة داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب حصول العميل على ما يريد بأقل من نصف الثمن الحقيقى للسيارة .

سيارات الحوادث

وفى بعض الأحيان تكون سيارات الحوادث التى تباع داخل المزاد العلنى الخاص بها ، لا تحتاج إلى إصلاحات كثيرة لذلك فهى فرصة حقيقة للحصول على سيارة فى ظل ارتفاع الأسعار المتتالى المتواجد بالسوق المحلى .

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زيادة جديدة علي سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2023

ومؤخرا أعلن بيت التأمين المصري السعودي عن مزاد جديد للسيارات الحوادث والذى سيقام في 13 فبراير 2023 ، ويعتبر فرصة حقيقية بسبب أن البيع بشكل عام بدون بطاقة ضريبية أو سجل تجاري والبيع يتم سيارة بسيارة لذلك يصل للأفراد الذين يريدون المشاركة والحصول على سيارة .

سيارات الحوادث

ويضم مزاد السيارات الحوادث الجديد سيارات ملاكي من ماركات مختلفة من موديلات 2015 الي موديلات 2022 ، حيث يضم كلا من أوبل أسترا، و كيا ريو، و شيفروليه كابتيفا، و هيونداي النترا، و هيونداي فيرنا، و فيات تيبو، و نيسان صني، و بريليانس V5، و جاك J7، و بي واي دي، و شيري أريزو .

سيارات الحوادث

واوضح المسئولون عن مزاد بيت التأمين المصري السعودي ، ان معاينة السيارات المشاركة فى المزاد تكون في مخازن الشركة يومياً عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً الي الساعة 4 مساءً ، و تتوفر كراسة الشروط بمخازن الشركة نظير 100 جنيه.

سيارات الحوادث
سيارات الحوادث
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