أهلا بكم.. فيفا يطلق الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية في المغرب

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق اليوم الأغنية الرسمية لكأس العالم للاندية المقامة حالياً بالمغرب وتستمر حتي 11 فبراير الجاري تحت عنوان أهلا بكم في المغرب.



وشهدت الأغنية الرسمية التي أشرف علي تصميمها المنتج التنفيذي ريد وان أصوات أسماء لمنور وريم فكري ودوزي وأمينوكس، وحاتم عمور ونعمان بلعياشي، إضافة لزهير بهاوي والرابر ديزي دروس.



وقال ريد وان الذي كان صاحب الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم قطر ٢٠٢٢: "أنا جد فخور بمهمة إنتاج الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية بالمغرب، يتمتع بلدي الأم بثقافة مميزة وتراث موسيقي راقٍ، وهذا ما تؤكده أغنية البطولة الرسمية، كما أنها رسالة ترحيبية واحتفالية بوصول أفضل أندية كرة القدم في العالم إلى المغرب بعد النجاح الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني، أسود الأطلس، في كأس العالم ، إنها أوقات رائعة يمر بها المغرب".



وتعد الأغنية الرسمية للبطولة نتاج تعاون بين ريد وان والاتحاد الدولي لكرة القدم.