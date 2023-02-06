فريق عمل مسرحية «شقة لندن» يستعد لعرضها بالدوحة

انهى فريق عمل مسرحية «قابل للنشر» عرضها على مسرح الدراما بكتارا بعد نجاح جماهيري استمر لمدة خمسة ايام متتالية.



وقد اشاد الفنان الكويتي احمد العونان بتجربته في هذه المسرحية وكذلك عرض العام الماضي «زواج بالحلال» مع الجميلة هيا الشعيبي ايضا، فبينهما كيمياء مختلفة تتلألأ على خشبة المسرح ويتمنى ان يعيد التجربة مرة اخرى قريبا مع الجمهور القطري.

من جانبها اعلنت الشركة المنتجة عن بدء عرض مسرحية كويتية جديدة بعنوان «شقة لندن» وهي الطلة الرابعة لها في الخليج العربي.

المسرحية بطولة: طارق العلي، الهام الفضالة، ميس قمر، شهاب جوهر، جمعة علي، شهد سلمان، محمد الوزير، مشعل العيدان، انتاج فروغي للإنتاج الفني، تأليف عيسى احمد، ديكور واخراج دكتور موسى ارتي.

وقد تحدد ان تكون بداية العرض يوم الاربعاء المقبل الموافق 8 فبراير وتستمر حتى 11 فبراير على مدار اكثر من ساعتين يوميا بمسرح عبد العزيز الناصر في سوق واقف بالدوحة.

يذكر ان أحداث مسرحية «شقة لندن» تدور حول شخصية وائل وسيف المتزوجين من أختين، واللذان يعانيان بشكل مستمر من خلافات معهما، مما يدفع الزوجات للسفر بعيداً عن المشاكل إلى لندن، وتتمحور الحبكة حول معاناة بطل العرض «طارق العلي» في العثور على شقة مناسبة للإيجار، وسط العاصمة الانجليزية المزدحمة بالسياح، حيث يشهد سلسلة من المواقف الكوميدية بين الشخصيات بعد اضطراره إلى السكن مع العائلتين في شقة واحدة، وتأخذ الأحداث منحى غير متوقع يؤدي لوقوع جريمة في الشقة.