أعراض الإصابة بمرض .. مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن يكشف عنه

كشف الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، تفاصيل وعلامات تدل المرض المناعي.



واضاف طلال نصولي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد ، أن فقدان الوزن دون سبب واضح، و ارتفاع درجة الحرارة في الجسم بشكل متكرر.

وتابع الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، أن ايضا يتعب ويحصل علي علاج مضاد حيوي لست أو سبع مرات في العام علي الاقل، لافتا إلى أن هناك أيضا من الأعراض للإصابة بمرض مناعي من بينها الحمي ، والتعب والام الجسم.

وأكمل الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، أن هناك العديد من العلاجات الحديثة للأمراض المناعية ، خاصة حال عدم وجود أجسام مضادة في جسم المريض.

