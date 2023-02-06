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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه على التجار بموسم الأوكازيون |تفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد أبو الفضل ، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، أن موسم  الأوكازيون الشتوي سوف سينطلق اليوم ، وأن وزارة التموين تسعى جاهدة إلى تخفيف العبء على الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل، وتسعى أيضا إلى  تنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأوضح أحمد أبو الفضل خلال مداخلة له عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن التجار لديهم كامل الحق في المشاركة من عدمها في الأوكازيون وأن الأمر سوف يكون اختياري على الجميع، متابعا أن على الجميع الالتزام بالضوابط والمعايير التي تم وضعها من قبل وزارة التموين مثل وضع سعرين على السلعة مع شطب السعر الأعلى للشهر السابق والاحتفاظ بما يثبت هذا السعر.

عقوبات على التجار

وقال أحمد أبو الفضل أنه وإذا تم ضبط أي من التجار يقوم بكتابة نسب خصم وهمية سوف يعاقب بغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، وأنها سوف تتضاعف في حال التكرار مرة أخرى متابعا أن سياسة التغيير والتبديل موجودة حتى في الاوكازيون وخلال الفترة المسموحة طبقا للقانون وهى 14 يوما ولكن لابد وان تكون السلعة جديدة ولا يوجد بها أي تغيير ولابد من وجود المرتجع في وجود الفاتورة  ومن حق المستهلك  استرجاع وتبديل السلعة خلال فترة الاوكازيون وبدون وجود أي عيوب في السلعة "، مشددا على أن مشاركة المحلات في الاوكازيون الشتوي اختياري وليس اجباريا.

لأوكازيون وزارة التموين أحمد أبو الفضل لمحور الاوكازيون الشتوي

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