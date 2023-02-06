معهد الفلك: هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا تفصيليا هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما أكد عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال معهد إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح كانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/2/6

وقت الحدوث : 03:17:38 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة : 7.7 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 37.13 شمالا

خط الطول : 37.09 شرقا

العمق: 18.30 كم

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وأكد المعهد أنه لم يتلق أي أنباء تفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

في سياق متصل ، أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، رصد هزة قوية بقوة 7.5 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وكشف المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن عدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان شعروا بهزة أرضية استمرت لفترة.