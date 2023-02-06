عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق؟.. الإفتاء توضح ما يخسره النائمون

هل توزع الأرزاق بعد
هل توزع الأرزاق بعد الفجر

يهتم الكثير بمعرفة هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ولا نصيب للنائمين ؟ من أن النوم بعد صلاة الفجر أو ما يعرف بنوم الصبحة أصبح حال الكثيرين، وحيث إن طلب الرزق من المساعي والمطالب التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها طوال حياته، فهذا يطرح بشدة سؤال هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ؟، والذي من شأنه أن يهدد حياة أولئك النائمين ويجعلها شاقة بعدما ضاق عليهم الرزق، وتكدر عيشهم ، ولعل كثرة الأحاديث النبوية  الشريفة التي تؤكد فضل البكور في طلب الرزق مع كراهة النوم بعد صلاة الفجر ، هو ما يدعو لتحري حقيقة هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ولا نصيب للنائمين ؟ .

هل توزع الأرزاق بعد الفجر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ؟ ، إنه ورد عن وقت بعد الفجر ،  قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، أما عن توزيع الأرزاق بعد الفجر، فهذا شيء لا أصل له.

وأوضح أن الله سبحانه هو وحده الذي يوزع الأرزاق  ، لأنه الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، والله تعالى يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، وعن حقيقة هل توزع الأرزاق بعد الفجر  فقط، فهذا ليس صحيحًا لأن الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع  الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال .

وورد أنه  كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر  ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور.

 وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي، وكذلك  قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح»  .

و قد جاء في حديث ضعيف، رواه البيهقي في شعب الإيمان عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبِّحَةٌ، فَحَرَّكَنِي بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، قَوْمِي اشْهَدِي رِزْقَ رَبِّكِ، وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. قال السيوطي - رحمه الله-  في جامع الأحاديث: البيهقي في شعب الإيمان وضعفه، عن فاطمة، وعلي، وبعد البحث فيما هل توزع الأرزاق بعد الفجر ؟  ، لم نطلع على حديث صحيح في ذلك.

هل توزع الأرزاق بعد الفجر هل توزع الأرزاق هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق الأرزاق بعد الفجر الإفتاء بعد الفجر إلى الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

قتلوها ورموها في الزبالة| القصة الكاملة لإنهاء حياة مسنة على يد بنتها وزوجها: زهقنا من طلباتها

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ