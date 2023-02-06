عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. درة تنشر حالة جديدة عبر أستوري إنستجرام

درة
درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها عدة  صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وكتبت"اللهم اجعلني في عنايتك، فلا يضرني بشر ولا يبكيني قدر".

 

ومن ناحية أخرى، تشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".

كما شاركت درة في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" مع النجم أكرم حسني، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور.

درة أحدث أعمال درة أخبار درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

رئيس كرواتيا: مصر بلد كبير وعظيم وحافظت على شعبها

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6-2-2023

السيسي: أؤكد تضامن مصر الكامل مع تركيا وسوريا ومستعدون لتقديم المساعدات

النمسا تعلن تقديم 3 ملايين يورو كمساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

5.5 ريختر .. زلزال ثالث يضرب تركيا

السيسي: تحدثنا مع رئيس كرواتيا عن سبل جذب الاستثمارات لـ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر مختلفة.. تارا عماد تستعرض جمالها بلوك جديد | شاهد

بقيادة طليقي | علا غانم : بلطجية دخلوا عليّا البيت بالشوم وضربوني ..خاص

أنقذوني أرجوكم أنا تحت الأنقاض.. تركي يستغيث على الإنترنت بعد الزلزال.. فيديو

طريقة عمل ميني بيتزا في البيت| أحلى من المحلات

فيديو

أنقذوني أرجوكم أنا تحت الأنقاض.. تركي يستغيث على الإنترنت بعد الزلزال.. فيديو

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ