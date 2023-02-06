شاهد.. درة تنشر حالة جديدة عبر أستوري إنستجرام

شاركت الفنانة درة، متابعيها عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وكتبت"اللهم اجعلني في عنايتك، فلا يضرني بشر ولا يبكيني قدر".

ومن ناحية أخرى، تشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".

كما شاركت درة في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" مع النجم أكرم حسني، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور.