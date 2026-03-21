تطوير الفلزات يطلق مبادرة Pitching Tour لدعم تحويل المشروعات إلى شركات ناشئة في التكنولوجيا

في إطار دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل المراكز البحثية، وتأكيدات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاع الصناعي والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا العميقة.

وأعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات إطلاق مبادرة Pitching Tour بالتعاون مع شركة Aria Ventures، حيث استقبل المركز وفدًا من الشركة بهدف استكشاف المشروعات البحثية الواعدة القابلة للتحول إلى شركات ناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا العميقة.

وأكد الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن المبادرة تهدف لدعم الباحثين وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الاستثمارية المتخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تسويق الابتكار وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس توجه مركز بحوث وتطوير الفلزات نحو تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الباحثين في تحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وتقنيات قابلة للتطبيق في الصناعة.

وشهدت الزيارة تنظيم جلسات عروض تقديمية لعدد من الباحثين بالمركز، قام خلالها كل باحث بعرض مشروعه البحثي مع توضيح الفكرة التقنية ومستوى الجاهزية التكنولوجية وفرص التطبيق الصناعي والتجاري.

وتضمنت العروض مجموعة متنوعة من المشروعات المتقدمة في مجالات المواد المتقدمة، وتكنولوجيا النانو، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، والطاقة، والتطبيقات الصناعية المختلفة.

ويجري حاليًا تقييم المشروعات المقدمة من قبل فريق شركة Aria Ventures لاختيار عدد من المشروعات الواعدة تمهيدًا لدعمها وتمويلها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات ريادية ذات أثر اقتصادي وصناعي.

كما تجدر الإشارة إلى دور مكتب دعم الصناعة وريادة الأعمال بالمركز في ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعين الصناعي والاستثماري، والعمل على تحويل الابتكارات البحثية إلى تطبيقات صناعية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة في السوق، حيث تولى المكتب التنسيق والتنظيم للزيارة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المركز، بما يسهم في تعزيز فرص الباحثين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام جهات استثمارية متخصصة في دعم التكنولوجيا العميقة.