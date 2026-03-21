في عيدهم.. تهنئة خاصة لأمهات مصر العظيمات من ذوات الإعاقة

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، التهنئة لأمهات مصر العظيمات من ذوات الإعاقة، بمناسبة عيد الأم المصرية.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، أنه إذا كانت الأسرة هي نواة المجتمع، فالأم هي صمام الأمان لها، مؤكدة على أهمية الدور العظيم للأم في الأسرة في تنشئة الأبناء، وإعداد أجيال واعدة، تسهم في بناء أوطانهم، لذا تحية واجبة لهن وخاصة للأمهات من ذوات الإعاقة.

وتابعت "كريم": إذا كانت الأمهات تواجهن تحديات في تربية أبنائهن، لاسيما مع التطور المتسارع للمجتمعات، فإن الأمهات من ذوات الإعاقة وأيضاً أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة تعانين أكثر.

وأشارت: أطلق المجلس مبادرته القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، والتي تعمل على تعزيز وعي الأُسر بحقوق أبنائهم، وإجراءات الحصول على هذه الحقوق، والخدمات المتنوعة، وطرق التعامل معهم، وتقديم برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والعمل على تمكينهم، ودمجهم في المجتمع.

كما تستهدف مبادرة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رصد التحديات التي تواجههم، والتعرف على احتياجاتهم المختلفة.

كما يسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى إذكاء وعي الأمهات التوعية بالصحة الإنجابية والثقافة الجنسية، وتقديم برامج الصحة الإنجابية، والتغذية السليمة المناسبة لهن، ولأبنائهن التي تتناسب مع كل إعاقة.