قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان وليد جلال.. تفاصيل
انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51مليون زيارة في أيام
القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو
صاروخ عنقودي يضرب وسط إسرائيل.. الأضرار تصيب 8 مواقع في ريشون لتسيون
اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية
وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة
الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه
ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية
أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية
بالورود.. رجال الشرطة يحتفلون مع المواطنين بعيد الفطر| صور
تدخل دبلوماسي يفتح ممر هرمز جزئيًا.. إيران تسمح بعبور سفينة غاز هندية
مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: اليوم العالمي لمتلازمة داون يمثل فرصة لتعزيز ثقافة القبول واحترام التنوع

أرشيفية
أرشيفية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وسلط التقرير  الضوء على قدرات الأشخاص من ذوي متلازمة داون، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، ودعم دمجهم في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع.

وتعرف متلازمة داون من الناحية الطبية بأنها حالة جينية تنتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم رقم (21)، وهو ما قد يترتب عليه بعض الاختلافات في القدرات الذهنية والخصائص الجسدية. 

وتحدث هذه الحالة عادة نتيجة تغير في انقسام الخلايا خلال المراحل الأولى من تكوّن الجنين.

ويشير الأطباء إلى أن احتمالية حدوث متلازمة داون قد ترتبط ببعض العوامل، من أبرزها تقدم عمر الأم أثناء الحمل، إلى جانب عوامل جينية نادرة. 

كما يمكن اكتشافها مبكرًا من خلال الفحوصات الطبية والمتابعة الدورية خلال فترة الحمل، الأمر الذي يساعد الأسر على الاستعداد لتقديم الرعاية والدعم المناسبين للطفل منذ المراحل الأولى.

ورغم التحديات المرتبطة بهذه الحالة، فقد أثبتت التجارب العملية أن الأشخاص ذوي متلازمة داون قادرون على التعلم واكتساب المهارات وتحقيق إنجازات متميزة عندما تتوافر لهم بيئة داعمة تقوم على التأهيل والتعليم الدامج والرعاية المتخصصة.

ومن النماذج الملهمة في هذا الإطار الشاب إبراهيم أشرف الخولي، الذي استطاع أن يشق طريقه العلمي والمهني بإصرار؛ حيث حصل على بكالوريوس الإعلام ويعمل مساعد باحث بالمعهد العالي الكندي لتكنولوجيا الإعلام.

كما واصل مسيرته الأكاديمية حتى حصل على درجة الماجستير عام 2025 عن دراسة تناولت قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام. 

كما حقق عددًا من المراكز المتقدمة في بطولات التنس الدولية، وتم تكريمه في احتفالية “قادرون باختلاف” تقديرًا لمسيرته المتميزة.

ويمثل هذا النموذج مثالًا واضحًا على الدور المحوري للأسرة في دعم وتمكين الأبناء من ذوي متلازمة داون، حيث يسهم الدعم الأسري المبكر والمتابعة المستمرة في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرات والمهارات منذ الصغر.

ولا تقتصر مشاركات الأشخاص ذوي متلازمة داون على المجال العلمي أو الرياضي فقط، بل يمتد حضورهم أيضًا إلى الفنون والإعلام، حيث شارك عدد منهم في أعمال درامية ومسرحية وبرامج إعلامية، كما ظهرت نماذج ناجحة لدمجهم في سوق العمل من خلال مبادرات مجتمعية مختلفة، من بينها كافيه “Socks” الذي يعمل به شباب من ذوي متلازمة داون، في تجربة تعكس قدرتهم على العمل والإنتاج عندما تتوافر لهم الفرصة المناسبة.

كما يحقق العديد من الأشخاص ذوي متلازمة داون إنجازات رياضية متميزة في البطولات الدولية، خاصة من خلال مشاركاتهم في بطولات الأولمبياد الخاص والبطولات العالمية، حيث يحرزون ميداليات في ألعاب مثل التنس والسباحة وألعاب القوى، بما يعكس قدرتهم على المنافسة والتميز.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد الحاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أكثر من 1.3 مليون بطاقة، والتي تمثل البوابة الرئيسية للحصول على العديد من المزايا والخدمات التي تكفلها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يستفيد عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة ضمن برنامج الدعم النقدي “كرامة” نحو 1,309,180 مستفيدًا.

وتشرف الوزارة كذلك على 584 مؤسسة وهيئة تأهيلية على مستوى الجمهورية تقدم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب والتأهيل المتخصص، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم.

كما تعمل الوزارة على دعم فرص التشغيل من خلال منصة “تأهيل” للتدريب والتشغيل، التي تهدف إلى ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة بالتنسيق مع الشركات والقطاع الخاص، إلى جانب توفير برامج تدريبية تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

وفي إطار توفير الأجهزة التعويضية تم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية توفير 3,446 جهازًا تعويضيًا للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والسماعات الطبية، وغيرها بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الحركة والاستقلال.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يمثل فرصة لتعزيز ثقافة القبول واحترام التنوع، فالأشخاص ذوو متلازمة داون يتمتعون غالبًا بطبيعة إنسانية مميزة، فهم ودودون ومحبون للتواصل، ويضيفون بوجودهم قدرًا كبيرًا من الدفء والبهجة إلى محيطهم، ليذكرونا دائمًا بأن الاختلاف لا يقلل من قيمة الإنسان، بل يجعل المجتمع أكثر إنسانية وتماسكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من التحدي للتكريم.. أم مثالية تروي رحلة كفاحها مع أبنائها من ذوي الهمم

صورة أرشيفية

من نظرات المجتمع إلى وسام التكريم.. أم بديلة تتحدى الأحكام وتثبت أن الأمومة فعل لا لقب

صورة أرشيفية

المخابرات العراقية: هجوم يستهدف محيط مقرنا ببغداد ويسفر عن مقتل ضابط

بالصور

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد