آخر موعد للتسجيل في مسابقة الخبير الصغير في الملكية الفكرية الموسم الثاني

تقدم الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مسابقة الخبير الصغير، هذا العام في إطار أنشطة معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة في الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2023، فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

مسابقة "الخبير الصغير" في الملكية الفكرية، مسابقة معلومات في ثلاثة فروع من فروع الملكية الفكرية؛ حق مؤلف، براءات اختراع وعلامات تجارية.



إذا كان عمرك من 10 إلى 13 عام كّون فريق مع 3 من أصحابك ليصبح الفريق مكون من 4 أشخاص في نفس المرحلة العمرية (10-13 عام)، على كل فريق اختيار اسم يميز فريقه. يقوم أحد أعضاء الفريق بالتسجيل عبر الرابط التالي وملأ جميع البيانات بشكل صحيح بالنيابة عن باقي أعضاء الفريق، آخر موعد للتسجيل هو الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023.

https://forms.gle/CfmZJP1QMC9Rg8N87

شروط التسجيل:

1. يسجل المتسابقون في صورة فرق، كل فرقة مكونة من أربعة متسابقين.

2. المرحلة العمرية من 10 إلى 13 عام في آخر يوم للتسجيل (7فبراير)، وإذا خالف أحد أعضاء الفريق هذا الشرط سوف يتم استبعاد الفريق بالكامل.

3. يجب على جميع أعضاء الفريق اجتياز برنامج "الملكية الفكرية للشباب حديث السن" الموجود في الرابط التالي https://welc.wipo.int/ipedu/youthCorner?lang=ar

ثم تحميل شهادات اجتياز البرنامج على رابط التسجيلhttps://forms.gle/CfmZJP1QMC9Rg8N87

يتم الإعلان عن الفرق المختارة يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 ثم يتم التواصل معهم لتوضيح جولات المسابقة. للحصول على المعلومات المتعلقة بفروع الملكية الفكرية، يمكن للفرق الاعتماد على برنامج "الملكية الفكرية للشباب حديث السن" بالإضافة إلى البحث عبر الإنترنت والقراءة في هذا المجال.



تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جائزة مالية للفريق الحاصل على لقب الخبير الصغير بالإضافة إلى شهادات معتمدة من أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.