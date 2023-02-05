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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية .. المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.. غلق باب التقديم للدراسات العليا الخميس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية .. غدا

يعلن المجلس الأعلى للجامعات فحص الطعون على القوائم المبدئية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة وفق الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح)، حيث يتم الإعلان غدا الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين.

 

اليوم.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس يطلق دورة تدريبية أونلاين
يطلق مركز التوظيف بجامعة عين شمس، بالشراكة مع شركة بارك فيل للأدوية (Parkville Pharmaceuticals ) وهي شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية ، دورة تدريبية يتم تنظيمها افتراضياً (أونلاين) لطلبة وخريجي كلية الصيدلة وذلك خلال الفترة من 5 -  8 فبراير 2023.

 

غدًا.. اخر موعد لغلق الالتماسات على نتائج الترم الأول بزراعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 

المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة غلق باب التقديم للدراسات العليا الخميس
أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن استمرار قبول طلبات الطلاب الراغبين في التقديم الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 ، وذلك وفقآ للقواعد المعلنة بالمعهد.

 

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

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