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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: غلق باب التقديم للدراسات العليا الخميس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن استمرار قبول طلبات الطلاب الراغبين في التقديم الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 ، وذلك وفقآ للقواعد المعلنة بالمعهد.

وأوضح المعهد أنه يتم غلق باب التقديم الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام يوم الخميس القادم الموافق 9 فبراير، وانه كان قد تم فتح باب التقديم في 15 يناير 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية.

٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية.

٣- أصل شهادة الميلاد.

٤- عدد ٤ صور شخصية.

٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور.

٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين أسبوعيا على الاقل.

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على الجانب الآخر، تنظم كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة رباب محمود الشريف عميدة الكلية، دورة تدريبية للطلاب والخريجين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي بعنوان "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة"، وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص كلية النانو تكنولوجي، على التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين في هذا المجال.

وتستهدف الدورة التدريبية تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجي، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة في عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها في المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.

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