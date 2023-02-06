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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الكلية الحربية للتهئنة بعيد الشرطة الـ71

زيارة الوفد
زيارة الوفد

استقبلت أكاديمية الشرطة الفريق مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، على رأس وفد الكلية الحربية، وقدم التهنئة لهيئة الشرطة معرباً عن اعتزازه وتقديره لرجال وأبطال الشرطة لما يقدموه دوماً على مر التاريخ من تضحيات فى سبيل حماية أمن البلاد وإستقرارها، مؤكداً على قوة العلاقات بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة ودورهما الحيوى فى الحفاظ على إستقرار وأمن الدولة المصرية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ (71).

 و كان فى استقبال الوفد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية ، نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وإهتمامه بهذه الزيارة مشيداً بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية وكافة الكليات والمعاهد العسكرية فى تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية والتدريبية المختلفة، والذى يؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحى الأمة وحصنها المنيع فى مواجهة كافة التحديات.

 فى ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية وإلتقاط الصور التذكارية.

القوات المسلحة وزير الداخلية الدولة المصرية مساعد وزير الداخلية اكاديمية الشرطة عيد الشرطة

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