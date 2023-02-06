اتصال تليفوني لولي العهد السعودي بأرودغان..تفاصيل

عبرت المملكة العربية السعودية عن تضامنها الواسع مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وما حل بمواطني البلدين جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما، مؤكدة دعم المملكة على تجاوز الضحايا للمحنة.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي، في ظل استمرار أحداث الزلزال المدمر.

خلال الاتصال التليفوني، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف المملكة ومساندتها لتجاوز كارثة الزلزال.

وقال وكالة الأنباء السعودية واس، إن ولي العهد السعودي ، قام بتعزية الرئيس التركي في ضحايا الزلزال المدمر.

وتجاوز عدد الضحايا الـ1600 قتيل، وآلاف المصابين، وآلاف البنايات المدمرة، بأكثر من 3000 ألف منشأة، فيما يعد الضربة الأكبر لتركيا، منذ قرن.

بينما وصل ضحايا سوريا لرقم كبير، بأكثر من 1000 ضحية، قضوا، جراء الزلزال.