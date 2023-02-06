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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: برامج تدريبية ثقافية لتنمية قدرات شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت  كلية الحقوق جامعة حلوان في استقبال شباب الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى بالجامعة التي تقام بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة  بمشاركة 15 كلية حقوق من الجامعات المصرية . 

و قالت الدكتورة امل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان  أن الدورة الحقوقية هي لقاء يجمع كليات الحقوق بالجامعات المصرية في مجالات عديدة والتي تتضمن النشاط الفني، النشاط الثقافي، النشاط العلمي " بهدف استغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم، هذا وتسعى جامعة حلوان إلى إقامة الدورة بشكل مختلف حيث تعمل على إدماج برامج تثقيفية لتنمية المهارات ضمن فعاليات الدورة الحقوقية.

و تتم المبادرة الحقوقية بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

ويقوم بتنسيق الدورة الحقوقية  الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  الدكتورة إيمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وقد كشفت جامعة حلوان انه يقوم اتحاد الطلاب بجامعة حلوان باستقبال الطلاب والوفود من الجامعات للبرنامج التدريبي  بتنظيم عصام الدين محمد ابراهيم سلامه(رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان)، دنيا أسامه محمد أحمد حسن (رئيس اتحاد طلاب كليه الحقوق جامعه حلوان). ، ما يعمل علي اكساب الطلاب مهارات فريدة في قيادة الاحداث و تنظيمها و تحمل المسؤولية ، ويتم ذالك  ضمن خطة الجامعة لإعداد قادة من طلاب الجامعات المصرية .

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