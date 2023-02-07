خالد سليم يطرح أحدث أغانيه مخنوق عبر يوتيوب.. فيديو

طرح النجم خالد سليم عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية "مخنوق"، من حكاية "جروب الماميز".

يتعاون خالد سليم في الأغنية مع الشاعر محمد حسن معوض، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع محمد عمار، وتقول كلمات الأغنية:

كل ما بفتكر إن إحنا بعدنا .. أنا ليه باتخض

و بحس كأني جبل عالي وفي ثانیة اتهد

تعبان مش عارف أعيش العمر في بعده إزاي

أنا بعد فراقنا عرفت أقدر قيمته بجد

مخنوق و الدنيا بتتقفل من غيره خلاص

وبقيت بتهرب مننفسي و كمان م الناس

وكتير حاولوا يخلوني أنسى وأكمل ف حياتي

إزاي تاني هكمل بعديه وعلى أي أساس

وحكاية "جروب الماميز" أحد فصول مسلسل "حكايات" الذي بدأ عرضه مؤخرا عبر قناة ON.

تتكون الحكاية من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التى تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

وكانت الفكرة وليدة كل المشاكل التي سببتها جروبات الماميز المتعددة في السنوات الأخيرة، منها مشاكل بسيطة وأخرى معقدة، وكان آخرها مشكلة تحدث فى أول يوم بالسنة الدراسية، حيث تنشر واحدة من الأمهات خبرًا يأتيها على واتساب، وتقوم بعمل إعادة توجيه له على الجروب بدون أن تتيقن إذا كان خبراً حقيقياً أم شائعة، فتدخل الأمهات فى حالة من الفزع ولوم للمدرسة على الإهمال، ليعرف الجميع بعدها أن الأمر ليس حقيقيا، فتتصاعد الأحداث

خالد سليم:

شارك الفنان خالد سليم متابعيه عدة صور جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر خالد في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة كلاسيكية سوداء لامعة.

وكتب:"احلم بما تتمني الوصول إليه،حقق أهدافك، رحلتك هي الخاصة بك والفريدة من نوعها.

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى