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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث علاقات دولية: الملك المؤسس للسعودية أوصى أبناءه بمصر.. فيديو

مصر والسعودية
مصر والسعودية

قال الدكتور محمد الحبابي، كاتب وباحث في العلاقات الدولية، إن البعد التاريخي والسياسي يؤكد العلاقات المتينة بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية زار مؤسسها الملك عبدالعزيز، مصر عام 1946م، وأوصى مصر بالسعودية، وأوصى أبناءه من بعده بمصر.

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وأضاف الحبابي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر والسعودية قدرهما أن يكونا حجري الزاوية في جميع المواضيع الحساسة العربية، من حيث الصراعات التي بدأت في عام 1947، 1948، 1956م، 1967م، 1973م، 1990، 1991م، في حرب تحرير الكويت.

وأشار، إلى أنه بعد 2022 نواجه التحدي الأصعب وهو دخول روسيا إلى أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية والسياسية في أوروبا، كما يوجد تحديات اقتصادية  سياسية وأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء إسرائيل وتركيا وإيران.

وأكد أن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر في مختلف الأمور من المجال السياسي، الاقتصادي والأمني، واحد، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والزيارات المتبادلة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المملكة العربية السعودية مصر السعودية الملك بن عبدالعزيز مصر والسعودية

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