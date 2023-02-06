فايز فرحات يوضح أبرز مقومات التكامل الإقليمى بين مصر والسعودية.. فيديو

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك مقومات للدور المشترك الذي يقوم به كل من مصر والسعودية.

وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن المقوم الأول يتمثل في أن مصر والمملكة العربية السعودية هما وحدة استراتيجية واحدة بالمعنى الأمني والجغرافي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمعنى الجغرافي، فإن مصر والسعودية دولتان جارتان يفصلهما فقط البحر الأحمر، لافتاً إلى أنهما بالمعنى الأمني هما وحدة استراتيجية واحدة، ويوجد مصادر واحدة للتهديد، معقبًا: "مصادر التهديد التاريخية في منطقة الخليج العربي لا يمكن قصرها أو تعريفها بأنها مصادر تهديد لمنطقة الخليج العربي فقط".

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن مصادر هذه التهديدات جزء منها يأتي من دول غير عربية أو دول من خارج الإقليم، وبالتالي فإنه يعتبر مصدر تهديد لمفهوم الأمن القومي أو الأمن الإقليمي العربي فيما يتعلق بالإطار العربي.

وأكد أن مصر والسعودية أخذتا في الاعتبار أنهما دولتين مهمتين في هذا الإقليم ومسئولين بشكل كبير عن تحديد شكل الإقليم، والسياسات الإقليمية الأساسية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتعاملا مع مصادر التهديد لهذا الإقليم باعتباره مصادر تهديد مشتركة.