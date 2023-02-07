أسوة بالأهلي .. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري

أعلن أحمد حسام ميدو، تقدم الزمالك بطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري والمقرر لها يوم الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة سموحة في الدوري والمقرر لها يوم 13 من شهر فبراير الجاري"



وأضاف: "كمدرب لنادي الإسماعيلي كنت أفضل مواجهة الأهلي في ظل ضغط المباريات التي لديه، ولكن الأهلي يحمل اسم مصر في كأس العالم للأندية لذلك عندما طُرح أمر التأجيل قلت ليس لدي مشكلة فالأهلي يحمل اسم مصر"



وواصل: "لكن هل ينفع تأجيل ماتش الأهلي ضد الإسماعيلي ومتأجلش للزمالك ماتش سموحة؟ في الوقت اللي هيكون عند الزمالك مواجهة قوية ضد المريخ في ليبيا بدوري أبطال أفريقيا"



واختتم حديثه قائلا: "الزمالك يطلب حقه أسوة بما حدث مع الأهلي، والثنائي يمثل مصر فالزمالك يمثل مصر في أفريقيا والأهلي يمثل مصر في كأس العالم للأندية"