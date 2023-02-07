عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية تصل سوريا

طائرة ايرانية للمساعدات
طائرة ايرانية للمساعدات تصل دمشق

وصلت مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر أمس.
 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.
 

وقال السفير الإيراني مهدي سبحاني للصحفيين إن "هذه الطائرة دفعة أولى وهناك طائرات ستصل تباعا إلى عدد من المطارات السورية.
 

وتسبب الزلزال في دمار هائل بعدة محافظات سورية ووصلت حصيلته حتى الآن إلى 711 وإصابة 1431 في حصيلة غير نهائية، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

 

تركيا ايران دمشق سوريا زلزال مطار دمشق الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

15 قتيلا.. ضحايا زلزال ضرب عدة مدن تركية

البنتاجون يعلن تفاصيل جديدة حول المنطاد الصيني

مسئولون أوكرانيون: صاروخان روسيان أصابا مركز خاركيف شمال شرق كييف

استطلاع.. وزير خارجية قبرص السابق يخوض جولة الإعادة على منصب الرئيس وتوقعات بخسارته

بولندا تبدأ بناء سياج كهربائي على حدودها مع روسيا

وكالة الطاقة الدولية: منتجو النفط قد يضطرون لإعادة النظر فى سياسات الإنتاج

رئيس وزراء إسرائيل السابق: بوتين وزيلينسكي كان لديهما استعداد لتقديم "تنازلات كبيرة"

ترشيحاتنا

هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد؟ اعرف آراء الفقهاء

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

فرق الإنقاذ من الزلزال في تركيا تمشط حطام مستشفى الإسكندرونة

طلب عاجل من الزمالك عقب الهزيمة من فاركو بالدوري .. تفاصيل

10 مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة.. علا غانم تروي تفاصيل مروعة

بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

الإسكندرية أتبهدلت.. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ