طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية تصل سوريا

وصلت مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر أمس.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.



وقال السفير الإيراني مهدي سبحاني للصحفيين إن "هذه الطائرة دفعة أولى وهناك طائرات ستصل تباعا إلى عدد من المطارات السورية.



وتسبب الزلزال في دمار هائل بعدة محافظات سورية ووصلت حصيلته حتى الآن إلى 711 وإصابة 1431 في حصيلة غير نهائية، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.