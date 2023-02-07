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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون: إعادة فتح الصين السريع يساعد كندا على تجنب الركود

كندا والصين
كندا والصين

من المرجح أن يؤدي إعادة فتح الصين السريع إلى زيادة الطلب على السلع التي تنتجها كندا بكثرة ، مما قد يساعد الاقتصاد الكندي على تجنب الركود طالما أنه لا يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم ويحفز المزيد من رفع أسعار الفائدة.

رفع بنك كندا الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا ، وقال إن الاقتصاد سيتعثر في النصف الأول من العام ويمكن أن ينزلق إلى الركود. دفع ذلك البنك المركزي إلى إيقاف دورة التشديد الأكثر صرامة في الوقت الحالي ، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يفعل ذلك.

لكن المحللين يقولون إن تعافي الاقتصاد الصيني من المرجح أن يغذي الطلب على الصادرات الكندية الرئيسية ، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والحبوب والحبوب وغيرها من السلع ، مما يجعل الهبوط الناعم المرغوب فيه للاقتصاد أكثر احتمالا مما كان يعتقد في السابق.

رفعت الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، العديد من القيود الأكثر إرهاقًا بعد أن تخلت فجأة عن سياستها الصارمة 'صفر COVID' في ديسمبر.

قال جوزيف أبرامسون ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث لاند ويلث مانجمنت: 'إننا نشهد حقًا عودة الصين إلى الوراء مع تسارع النمو المتوقع والسيولة والإنفاق المالي من هنا، مع كون الدولار الكندي والأسهم الكندية من المستفيدين الرئيسيين'.

قام التجار بالفعل بتقديم عروض شراء للأسهم الكندية والدولار الكندي ، والتي يطلق عليها اسم 'عملة السلع الأساسية'، منذ ظهور أنباء إعادة فتح الصين في ديسمبر، ارتفع سوق الأسهم القياسي (GSPTSE)، الذي يبلغ وزنه 30٪ تقريبًا في أسهم الطاقة والتعدين ، ما يقرب من 8٪ بينما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.8٪ مقابل الدولار الأمريكي.

قال دوج بورتر ، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس ، إنه بالنسبة لكندا ، فإن إعادة فتح الصين يعد 'إيجابيًا بشكل واضح' أكثر مما سيكون في البلدان الأخرى التي لديها صادرات سلعية أقل.

تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ، والتي ارتفعت بنسبة 17.9٪ منذ أن بدأت الصين في تخفيف قيودها في ديسمبر قبل أن تتخلى عن الكثير من تلك المكاسب.

لكن ارتفاع أسعار النفط في الصين المدفوع بإعادة الفتح قد يؤجج الضغوط التضخمية ، وهو ما أكده محافظ بنك كندا تيف ماكليم على أنه مصدر قلق للإبقاء على أسعار الفائدة متوقفة مؤقتًا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي.

وقال ماكليم: 'أكبر خطر على المدى القريب ، الشيء الذي يمكن أن يفسد الأمور بسرعة ، سيكون إذا تسببت إعادة الانفتاح السريع في الاقتصاد في الصين في ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وأسعار النفط'.

ومنذ ذلك الحين ، وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الأساس للتوقف أيضًا.

يتوقع معظم المحللين انتعاشًا مدفوعًا بشكل أكبر بالخدمات في الصين ولا يتوقعون أن ينتج عنه صدمة نفطية دراماتيكية.

قال ديريك هولت ، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في Scotiabank: 'إذا كانت الخدمات هي التي تقود الانتعاش من تخفيف القيود في المقام الأول ، فربما لا تتعرض لضغوط تكلفة مدخلات النفط المتفجرة في جميع أنحاء العالم'.

قال كارل شاموتا ، كبير استراتيجيي السوق في Corpay ، إن إعادة فتح الصين سيساعد على وضع أرضية تحت مستويات الأسعار العالمية ، مما قد يعوض تدمير الطلب مع تباطؤ الاقتصادات.

وأضاف 'لكننا لا نعتقد أن البنوك المركزية الغربية ستضطر إلى التشديد بقوة أكبر استجابة لصدمة تضخم جديدة وغير متوقعة'.

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