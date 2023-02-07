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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يصل إلى السعودية استعدادا لحفله الغنائي في الرياض

تامر عاشور
تامر عاشور

شارك الفنان تامر عاشور صورة جديدة من أحدث ظهور له في السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر تامر عاشور عبر خاصية الاستوري، بإطلالة شتوية، وعلق على الصورة كاتبًا: “صباح الخير.. السعودية”.

للمرة الثانية .. تامر عاشور مع رامي صبري على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

تامر عاشور : انفصلت عن زوجتي منذ 3 سنوات وهذه مواصفات فتاة أحلامي

وكشفت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن استعدادها لإقامة حفل غنائي ضخم لكل من تامر عاشور ورامي صبري على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

الحفل يقام يوم 9 من شهر فبراير الحالي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر عبر إحدى المنصات الرقمية المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني الذي يجمع تامر عاشور برامي صبري، حيث سبق وقدم الثنائى حفلا غنائيا خلال شهر مايو الماضي بجدة.

ومن ناحية أخرى حل المطرب تامر عاشور، ضيفا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبد الله، مساء الخميس، عبر محطة راديو «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أغانيه، التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا "بحبك وخايف". 

وتحدث تامر عاشور خلال اللقاء عن حياته الخاصة قائلا:" أنا كنت متزوج وانفصلت من 3 سنوات، وعندي ابنة اسمها (أيام) وهي على اسم ألبوم طرحته سابقا وهو اسم فريد من نوعه ولا يوجد اسم طفلة مثله، وهي فعلا حالة خاصة في حياتي". 

وكشف تامر عاشور مواصفات فتاة أحلامه، قائلا: “إنها تكون متربية، ويكون عندها كبير في العائلة، ومتدينة ولا أنظر للناحية الشكلية”. 

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