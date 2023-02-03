تامر عاشور : انفصلت عن زوجتي منذ 3 سنوات وهذه مواصفات فتاة أحلامي

حل المطرب تامر عاشور، ضيفا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبد الله، مساء الخميس، عبر محطة راديو «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أغانيه، التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا "بحبك وخايف".

وتحدث تامر عاشور خلال اللقاء عن حياته الخاصة قائلا:" أنا كنت متزوج وانفصلت من 3 سنوات، وعندي ابنة اسمها (أيام) وهي على اسم ألبوم طرحته سابقا وهو اسم فريد من نوعه ولا يوجد اسم طفلة مثله، وهي فعلا حالة خاصة في حياتي".

وكشف تامر عاشور مواصفات فتاة أحلامه، قائلا: “إنها تكون متربية، ويكون عندها كبير في العائلة، ومتدينة وتنظر لها الجانب شوية، ولا أنظر للناحية الشكلية”.

وقال إن حياته الفنية شهدت محطات هامة لكن «ذكريات كدابة» كانت أول أغنية قدمها للجمهور، ثم «كلموها عني» من 20 عاما، وحققت كلا منهما نجاحا كبيرا.

وعلق تامر عاشور عن لقب "فرعون" الذي أطلقه عليه الجمهور قائلا:" عاجبني الحقيقة، ويمكن عشان غنيت أغنية اسمها (فرعون) في تتر مسلسل سابق للفنان خالد صالح، أو يمكن لسبب آخر لا أعرفه الحقيقة وممكن الجمهور هو اللي يقولنا السبب".