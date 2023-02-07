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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يستعين بآخر لسرقة عيادة بمصر الجديدة

المسروقات
المسروقات

استعان عامل بآخر لسرقة عيادة كان يعمل فيها بمصر الجديدة وتمكنا من سرقتها بأسلوب "كسر النافذة".

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من طبيب قرر بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة مبلغ مالى ولاب توب وكاميرا تصوير من داخل العيادة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر النافذة" وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله بالعيادة وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها ، خطط لسرقته وإستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب قيامهما بكسر النافذة بإستخدام (أجنة - جاكوش) وتمكنا من إرتكاب الواقعة .

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه ، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة مباحث القاهرة طبيب قسم شرطة مصر الجديدة اللواء محمد عبد الله

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