حفيدة إسماعيل ياسين: كان سيكون هناك تعاونا بين جدي والفنان الفرنسي فرنانديل

أكدت سارة ياسين حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، إن والدها اخبرها أن جدها الممثل إسماعيل ياسين كان سيتعاون مع الممثل الفرنسي فرنانديل الفرنسي في عمل فني .

وقال ياسر جاد في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" كان هناك تفكير بوجود عمل فني مشترك يجمع اسماعيل ياسين والممثل الفرنسي فرنانديل".

وتابعت سارة ياسين :" إسماعيل ياسين كان داخل الفن عشان ينافس الموسيقار محمد عبد الوهاب ويكون مطرب لأنه كان يحب الغناء ".

واكملت سارة ياسين :" إسماعيل ياسين أصبح ممثل كوميدي ومونولوجيست بسبب ملامحه وطريقة أداؤه الطريفة.

وتابعت سارة ياسين :" الفنان إسماعيل ياسين لم يكن يعمل بوجود الفنان فرنانديل الفرنسي ولم يقم بتقليده مطلقا لكنه مع مرور الوقت تصادف وجود تشابه بين إسماعيل ياسين والفنان الفرنسي فرنانديل في طريقة الأداء ".