تونس ترسل مساعدات لسوريا وتركيا

أرسلت تونس مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين رفقة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة، تولوا الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مجهزين بمعدات متطورة وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض.