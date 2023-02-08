بتكلفة أقل .. طريقة عمل السحلب بالنشا

يعتبر مشروب السحلب أحد المشروبات التى يفضل تناولها الكثير فى الشتاء فهو ذات قيمة غذائية عالية ، كما أنه يساعد على التدفئة، لذلك يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل السحلب بالنشا .

المقادير لعمل مشروب السحلب

- حليب : ليتر

- سحلب : 2 كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : حسب الرغبة

- فستق حلبي : حسب الرغبة

- سكر : حسب الرغبة

طريقة عمل مشروب السحلب

ضعي كل المكونات بالطنجرة وحركي على البارد وضعيها على النار مع الاستمرار بالتحريك حتى يثقل الخليط.

زيني السحلب بالقرفة والفستق الحلبي أو بحسب الرغبة.



فوائد السحلب

1- تنشيط خلايا الجسم بأكمله وخاصة المخ، فهو يزيد من قدرتك على التركيز نتيجة لتواجد المكسرات به، والحليب والسكر.

2- تنشيط الدورة الدموية بالجسم، فيساعد على شعورك بالتدفئة.

3- يعالج الإسهال.

4- السحلب علاج فعال لقرحة المعدة، نتيجة لوجود الحليب الذي يعمل على تهدئة وعمل جدار يحافظ على صحتها.

5- يعد علاجا قويا لمشكلة القولون ومسكنا.

6- يقلل نسبة الإصابة بمشاكل الأسنان كالتسوس

7- يحد من الإصابة بمشاكل العظام نظرا لما يحتوي من الكالسيوم.

8- يقوي بنيان الأطفال لأنه يعد غذاء جيدا لهم ومغذيا نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة.

9- السحلب مرتفع السعرات الحرارية ولذا ينصح التقليل من تناوله لتجنب زيادة الوزن، أو استبدال الحليب بخالي الدسم والسكر الدايت.