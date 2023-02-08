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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا| أرقام كارثية خلال العام الماضي.. عجز بالمليارات

أمريكا
أمريكا

بلغ العجز التجاري الأمريكي مستوى تاريخي في عام 2022، بزيادته بشكل حاد، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

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قفز العجز بشكل ضخم، فبحسب بيانات وزارة التجارة، زاد العجز التجاري   103.0 مليار دولار من عام 2021 إلى 948.1 مليار دولار  العام الماضي، نتيجة زيادة واردات السلع التي تتراوح من النفط  إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.

يمثل هذا أكبر عجز وفقا للارقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.

يشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملا غير ثابت في نمو اجمالي الناتج المحلي العام الماضي مما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022 ولكنها اعطت دفعا لاحقا.

وكمؤشر على حجم العجز التجاري، قالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع في ديسمبر بمقدار 6.4 مليار دولار إلى 67.4 مليار دولار.

ارتفعت واردات الولايات المتحدة 4.2 مليار دولار من نوفمبر إلى ديسمبر ، لتصل إلى 317.6 مليار دولار على زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى وكذلك السيارات.

تراجعت الصادرات 2.2 مليار دولار إلى 250.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر ، متأثرة بهبوط صادرات السلع مثل الإمدادات والمواد الصناعية.
وسيطر الانكماش على أول ربعين في أمريكا من العام الماضي، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.

 

 

 

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