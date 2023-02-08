سيبونا في حالنا.. الأهالي يرفضون تدخل الإدارات التعليمية في امتحانات المدارس الدولية

حالة من الغضب أصابت أولياء أمور طلاب المدارس الدولية في مصر ، بعد أن قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تكليف الإدارات التعليمية بمتابعة تدريس مواد الهوية القومية وخاصة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية ، إلى جانب تولي موجهي مواد الهوية القومية إعداد امتحانات صفوف النقل في المدارس الدولية بدءا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 ، على أن يظل أعداد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات المحلية على مستوى المديرية والامتحانات العامة على مستوى الجمهورية كما هو متبع.

ورفض الاهالي فكرة تدخل الادارات التعليمية و الموجهين في امتحانات مواد الهوية القومية لصفوف النقل في المدارس الدولية ، مؤكدين ان نظام التعليم في المدارس الدولية مختلف تماما عن نظام التعليم العادي الذي تسير به الادارات التعليمية و موجهينها

فقالت هبة حنفي : اصلا الانترنتشيونال مبيخدوش كل الدروس وكل المنهج في المواد القومية ، وطريقة الاسئلة في امتحانات المدارس الدولية مختلفة

هربنا على الدولية من مرار المدارس الحكومية

وقالت شيماء علي ماهر : " أنا دخلت ابني الصغير نظام دولي بسبب المرار اللي بيحصل في المدارس العادية ، و استمتعت جدا بنظام الدراسة في المدارس الدولية لانه بعيد عن الحفظ و التلقين ويعتمد على الفهم ، بالإضافة للأنشطة المرتبطة بالمادة والتي تكون اجبارية لتنمية فكر و شخصيه الطالب



وأضافت شيماء علي ماهر : نرفض ان توضع امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بطريقة المدارس العادية التي تعتمد على “الصم و الحفظ ” ، مشيرةً إلى أنها تطالب بأن توضع امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بنظام مشابه لامتحانات النظم الدولية بطريقة mcq



وحذرت شيماء علي ماهر من أن لو الادارات التعليمية تولت وضع امتحانات مواد الهوية القومية ستربك جميع اطلاب ، لأن الدراسة ستكون بشكل و الامتحان بشكل آخر قائم على “فرد العضلات ، مشددة على أنها تطالب بتعديل نظام امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية ، بحيث يتولى وضعها المدرسة الدولية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم

وقالت شيرين محمد : هناك تخبط و القرارات الغير مدروسة بالمرة ، يعني أسلوب تدريس استمر سنوات في المدارس الدولية المفروض عشان يتغير لازم التغيير يحصل بالتدريج ، فالطلاب في المدارس الدولية يدرسون العربي على انه مادة غير اساسية ، والان قررت الوزارة ان تجعل الادارة التعليمية مسئولة عن تدريسها بطريقة المنهج الكامل بدون اي مقدمات

وقالت حنان صالح : لو الادارة التعليمية ستكون هي المسؤولة عن وضع الامتحانات ، فلابد أن يتم إلزام الادارات التعليمية بوضع الامتحان لطلاب المدارس الدولية بالطريقة التي تعود عليها طلاب الانترناشونال بطريقة MCQ لتقيس الفهم وليس الحفظ ، مع مراعاة ان تحقق الاسئلة الحد الادني المطلوب توافره في الطالب ، اما ماده الدراسات فلابد أن يتم اعادة صياغتها بحيث تكون معلومة مبسطة وسلسة ومختصرة "مش دش وخلاص"

وقالت هبة كمال : الادارات التعليمية في المدارس العادية تضع امتحانات تعجيزية وهذا ما سيحدث مع طلاب المدارس الدولية

وقالت وئام شريف : طالما هنمتحن امتحانات المدارس العادية يبقى ندفع نفس مصاريف المواد القومية زيهم مش أضعاف أضعافهم

وقالت مي محمد : والله حرام يعني احنا ندفع كل ده علشان نهرب من المناهج العقيمة في المدارس العادية وفى الاخر الامتحان يجي من الادارة التعليمية والله حرام عليه



فقالت نهى باهي : يندفع فلوس اد كده علشان نخلص من المناهج العقيمة في المدارس العادية و برضه مش سايبنا و بيجربوا فينا قرارات غريبة

وقالت منى محجوب : عمر ما طريقه التعليم العقيمة هي اللي هتحبب الولاد في اللغه العربية و الامتحانات اصلا قادرة انك تكرهك في اي مادة ، كنت اتمني يبقى في نشاطات باللغة العربية الخط مثلا و القراءة و عمل مسابقات في الخط في كتابة القصة في كتابه الشعر .

خطاب رسمي



ومن جانبه .. اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار جاء اسمانا من الوزارة بضرورة الحفاظ على الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية في مصر ، على اساس ان الهوية القومية هي احدى ركائز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب ، ولما لها من دور فعال في رفع شأن الأمم وتميزها واستقرارها

وأوضح وزير التربية والتعليم في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم ، أن القرارات الجديدة الخاصة بالمدارس الدولية قد شملت ايضا عدم تنفيذ اي انشطة مدرسية او تدريس اي موضوعات تتعارض مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية ، مع تعظيم الاختفالات بالمناسبات الوطنية والاعياد الدينية المصرية ، عدم الانسياق وراء الاحتفال بالاعياد الغربية التي لا تتوافق مع عادات المجتمع المصري أو العربي

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاهتمام بتحية العلم المصري بجميع المدارس الدولية ، مشيراً إلى أن تحية العلم امر واجب لانه هو الرمز المعنوي الذي يجمع كل ابناء الشعب الواحد ويؤمز إلى قيمة معنوية تتمثل في الهوية الوطنية والانتماء للوطن