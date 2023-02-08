مصرع مسن في حريق نشب بمسكنه بالشرقية

لقي شخص مسن مصرعه وتفحمت جثته إثر نشوب حريق بمسكنه بكفر الزقازيق البحرى بمحافظة الشرقية.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفى الزقازيق الجامعى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد بلاغاً بنشوب حريق بمسكن بكفر الزقازيق البحرى دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل " هشام م م" 65 عاما قعيد وأسفر الحريق عن تفحم جثته لعدم قدرته على الحركة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي وتحرير المحضر رقم 748 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2023.