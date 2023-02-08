أرقام مفزعة كل ساعة.. 10 آلاف قتيل في سوريا وتركيا و700 هزة أرضية

أعلنت السلطات في كلا البلدين المنكوبين، حصيلة قتلى جديدة للزلزال الذي ضرب في تركيا وسوريا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وصل عدد الضحايا في كلا البلدين إلى أكثر من 9600، في حصيلة تزداد كل ساعة.

من جانبه ، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، أنه وقعت حتى الآن 684 هزة ارتدادية جنوبيّ البلاد.

أعلنت الحكومة التركية عن تعرض أعداد ضخمة من المنازل للانهيار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد منذ يوم الإثنين الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الحكومة أن عدد المنهارة يزداد، وأن هناك أكثر من 900 مبنى تعرضت للانهيار وندعو المواطنين لتجنب دخول المنازل التي تضررت.

وأفادت الأنباء الواردة من سوريا ، بحدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اربع مدن، اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص.

يعد ذلك تواليا للهزات التي حدثت منذ يوم الإثنين الماضي ، والتي ضربت تركيا وسوريا بشكل عميق.

وبلغت الهزات الأولى حدا عنيفا إذ وصلت إلى ٧.٨ درجة على مقياس ريختر.

واشارت الانباء بارتفاع الضحايا الى نحو 8800 قتيل حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.