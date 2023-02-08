الأوكازيون الشتوى يبدأ في دمياط.. والتموين تطالب المواطنين بالنزول للشراء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن بدء الأوكازيون الشتوى بجميع المحلات بمختلف أنحاء محافظة دمياط.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أن موسم الأوكازيون الشتوى بدأ بالفعل في المحلات العامة بمدن وقرى محافظة دمياط.

وأوضح البيان أن الأوكازيون بالمحلات العامة يشمل الكثير من المنتجات كالملابس والأحذية وغيرها من المستلزمات.

وطالب المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة بالتوجه للشراء خلال الأوكازيون للاستفادة من العروض التى تقدم وانخفاض الأسعار في تلك الفترة من كل عام قبل بداية الموسم الصيفي.