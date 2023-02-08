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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوكازيون الشتوى يبدأ في دمياط.. والتموين تطالب المواطنين بالنزول للشراء

تموين دمياط
تموين دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن بدء الأوكازيون الشتوى بجميع المحلات بمختلف أنحاء محافظة دمياط.

وجاء في بيان صادر عن المديرية  أن موسم الأوكازيون الشتوى بدأ بالفعل في المحلات العامة بمدن وقرى محافظة دمياط. 

وأوضح البيان أن الأوكازيون بالمحلات العامة يشمل الكثير من المنتجات كالملابس والأحذية  وغيرها من المستلزمات.

وطالب المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة بالتوجه للشراء خلال الأوكازيون للاستفادة من العروض التى تقدم وانخفاض الأسعار في تلك الفترة من كل عام قبل بداية الموسم الصيفي. 

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