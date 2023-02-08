عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تناقش مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي التعاون المشترك

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ مع السيد ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي - الدول المجاورة والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز  الاستثمار البيئي في مصر، حيث أشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.

وأكدت وزيرة البيئة على وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص فى تنفيذ الأهداف والإستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ اجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، لذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، ومنها العمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء، ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم انشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في كافة البنوك في مصر للقيام بهذا الدور.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الوزارة للاستثمار البيئي والمناخ، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة، وفي تعزيز الاستثمار مجالات أخرى مثل السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات، إمكانية التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى التنوع البيولوجي كأحد المجالات الهامة لمصر، خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠ ضمن رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية، حيث نعمل حاليا على تنفيذ ٤ مشروعات في المناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي مجال ادارة المخلفات، أوضحت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة بعد إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص، والعلاقة مع الشركاء، وأيضا فرص الاستثمار في انتاج البيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.

وأضافت الوزيرة أن مصر تدخل حاليا مجال انتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد اعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، واعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.

ومن جانبه، أشاد مدير بنك الاستثمار الأوروبي بجهود مصر في مجال حماية البيئة والمناخ، والتعاون المشترك مع وزارة البيئة في مختلف المجالات، واستكماله بتعزيز الاستثمار في مجالي البيئة والمناخ، وتنفيذ المبادرات التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتضمين القطاع الخاص، مشيرا إلى دور البنوك في مواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات والمتطلبات اللازمة للدول للمواجهة.

525CA84E-7655-4979-A6A9-875DB39B7881
525CA84E-7655-4979-A6A9-875DB39B7881
F724820C-F0FA-439E-8D12-92925B60D851
F724820C-F0FA-439E-8D12-92925B60D851
6231F3A4-53CC-456D-AE57-42512AE0E8B0
6231F3A4-53CC-456D-AE57-42512AE0E8B0
الاستثمار البيئى وزيرة البيئة مدير بنك الاستثمار الأوروبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

ترشيحاتنا

للسائقين.. 25 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الأجرة فى قانون المرور.. تفاصيل

لن تتمالك دموعك.. شاهد أب سوري يغني لـ جثث طفليه ضحايا الزلزال

اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

فيتش: مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

ذهبا لزيارة ابنهما فماتا تحت الأنقاض.. حزن بالمنوفية بعد وفاة زوجين في زلزال تركيا

نائب رئيس إندونيسيا: الأزهر قبلتنا العلمية ونحرص على الاستفادة من تجاربه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

فيديو

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

عمقه 100 كيلو متر وتداعياته خطيرة.. لهذه العوامل كان زلزال تركيا وسوريا بهذا الدمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ