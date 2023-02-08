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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان توجه رسالة إلى الأهلى قبل مباراة ريال مدريد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه التهنئة إلى نادى الهلال السعودى لصعوده إلى نهائى كأس العالم للأندية كما وجهت رسالة إلى فريق النادى الأهلى في مباراته اليوم مع ريال مدريد فى نصف النهاية بنفس البطولة. 

وقالت كارمن : “مبرووووووك للهلال العالمي و جماهيره وبالتوفيق للأهلي". 

كارمن سليمان 

يترقب الملايين من عشاق النادي الأهلي ، موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم الأربعاء ، إذ يتقابل الفريقان على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ويبحث عشاق المارد الاحمر عن موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بتوقيت القاهرة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق المواجهة الساخنة بين الأهلي وريال مدريد مباشر على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان كأس العالم للاندية نادي الهلال السعودي النادي الأهلي ريال مدريد

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