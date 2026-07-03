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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

رقائق الذرة
رقائق الذرة
نهى هجرس

رقائق الذرة خيارًا سهلاً لوجبة الإفطار بالنسبة لمعظمنا، ولكن قد يكون لها بعض الآثار الجانبية أيضًا، لذا، إذا كنت تتناول حبوب الإفطار بكثرة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الأمر.

في ظل نمط الحياة السريع هذا، نلجأ دائمًا إلى الطرق السريعة لإنجاز الأمور، بما في ذلك وجباتنا، فبينما يُفترض أن يكون الفطور هو الوجبة الرئيسية في اليوم، يميل الناس إلى تناول الأطعمة الجاهزة والمعالجة، مثل رقائق الذرة، يُعدّ الفطور مع الحليب، أو حتى مع الفاكهة، من أسهل خيارات الفطور، ولكن تناول رقائق الذرة يوميا ضار بشكل كبير.

الأثار الجانبية لتناول رقائق الذرة

- رقائق الذرة طعام مُصنّع

بحسب المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، ينطوي استهلاك الأطعمة المصنعة بكثرة على مخاطر صحية عديدة ، بعضها قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، تحتوي هذه الأطعمة عادةً على مستويات غير صحية من الدهون والسكريات والصوديوم المضافة لتحسين مذاقها، لكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، منها السمنة والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

- رقائق الذرة تحتوي على إضافات

تلعب المضافات الغذائية دوراً هاماً في تحسين طعم الطعام ولونه ورائحته، إلا أنها تؤدي في النهاية إلى تغيير التركيبة الغذائية للطعام، وفقاً لمؤسسة MDPI.

- رقائق الذرة تحتوي على سكر

توجد آثار سلبية لتناول السكريات المضافة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وزيادة الوزن، وداء السكري، ومرض الكبد الدهني، وترتبط هذه الآثار جميعها بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن رقائق الذرة تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع - يقارب 82 - وهو ما يُعدّ غير مناسب لمرضى السكري

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