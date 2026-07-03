ماذا يحدث للجسم عند تناول الشبت؟

يتميز الشبت بنكهة عشبية قوية، يُستخدم غالبًا كبهار، وخاصةً مع المخللات، ولكن أيضًا مع العديد من الأطعمة الأخرى.

ينمو الشبت في عناقيد. في البرية، يبدو أشبه بالعشب الطويل، بأوراق رفيعة وخيطية. موطن نبات الشبت الأصلي هو روسيا وغرب إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. يمكنك زراعة الشبت بسهولة في المنزل في حديقة الأعشاب، سواءً في الداخل أو الخارج. يزدهر الشبت في ضوء الشمس المباشر، ويستغرق حوالي ثمانية أسابيع لينضج.

فوائد الشبت

1. يحتوي على مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للالتهابات

على غرار العديد من الأعشاب والتوابل، يُعد الشبت غنياً بمركبات الفلافونويد، وهي صبغات نباتية طبيعية توجد في الفواكه والخضروات والمشروبات مثل الشاي والنبيذ.

تتمتع مضادات الأكسدة من فئة الفلافونويد بخصائص مضادة للسرطان والأكسدة والالتهابات والفيروسات؛ إذ يمكنها حماية الدماغ ودعم جهاز المناعة.

2. يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول

يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يساعد تناول مكملات الشبت في خفض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). ومن المعروف أن كوليسترول LDL (المعروف بـ "الكوليسترول الضار") قد يتسبب في تراكم اللويحات داخل الشرايين، مما يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

3. يمكن أن يساعد في السيطرة على مرض السكري

يزيد مرض السكري المزمن (طويل الأمد) من خطر الإصابة بحالات صحية مثل الخرف، وأمراض القلب، وهشاشة العظام (فقدان الكتلة العظمية)، وتلف الكلى، والاكتئاب، وضعف وظائف الجهاز المناعي.

يمكن لمكملات الشبت أن تخفض مستويات الجلوكوز في الدم وتقلل من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري. ويعزى ذلك على الأرجح إلى خصائص الشبت المضادة للأكسدة وقدرته على تعديل الجينات التي تؤثر على مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم.

قد تؤدي مكملات الشبت إلى خفض ملحوظ في مستويات الأنسولين (الهرمون المسؤول عن تنظيم سكر الدم) والكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL في الدم، وفي الوقت نفسه ترفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (المعروف بـ "الكوليسترول الجيد").

4. يمكن أن يقلل من آلام المخاض والقلق

الأوكسيتوسين هو هرمون يقلل من التوتر ويعزز الروابط العاطفية، كما أنه يحفز الانقباضات أثناء المخاض.

في إحدى الدراسات، أفادت النساء اللواتي تناولن مكملات بذور الشبت أثناء المخاض بأنهن عانين من مستويات أقل حدة من الألم والقلق، كما كانت فترة المخاض أقصر لديهن.

المصدر: health